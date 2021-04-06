Москва, , 17:19 — REGNUM Для того, чтобы власти РФ смогли достичь поставленной цели и снизить бедность до 6,5%, нужно последовательно и планомерно создавать экономически обоснованные рабочие места. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил директор Центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г. В. Плеханова Никита Эпштейн. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной платы РФ Алексея Кудрина о том, что снижения уровня бедности до 65,% можно добиться раньше, чем к 2030 году.

«Добиться ощутимого снижения бедности сейчас мешают неполная занятость и нежелание людей занимать какие-либо имеющиеся вакансии из-за низких зарплат, — сказал Эпштейн. — Способствовать поставленной цели по снижению бедности до 6,5% населения будет последовательное и планомерное создание экономически обоснованных рабочих мест. В этом направлении перспективным видится снижение налоговой нагрузки, причем первоочередной целью для поддержки является малый бизнес. Это необходимо и для создания конкурентной среды на рынке труда, и для общего оздоровления предпринимательской сферы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Эпштейн оценил рекомендации Счетной палаты РФ для преодоления бедности.

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