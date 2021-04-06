Ханты-Мансийск, , 17:17 — REGNUM В Югре родители дошкольников в социальных сетях выражают недовольство новым режимом питания в детсадах, который был введён Роспотребнадзором с января 2021 года. Обсуждение проблемы развернулось в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте».

По новому СанПиН 2.3/2.4.3590−20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Таблица 4), ужин в детских садах с января начинается не ранее 18:30. Учитывая режим работы детсадов с 7:00 до 19:00, большинство родителей забирает детей до ужина. Отмечается, что многие дети после дошкольного учреждения посещают дополнительные занятия и им приходится идти на учёбу или тренировки голодными.

Администрация Ханты-Мансийска на претензии родителей ответила в ветке обсуждения, что «руководители детских садов не могут изменить режим питания, так как за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания будет нести административную ответственность».

Ответ родителей не устроил и они собираются заявить о проблеме в более высоких инстанциях.