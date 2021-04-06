Астрахань, , 17:14 — REGNUM В Астрахани объект исторического наследия — Благовещенский монастырь — вернулся в ведение Русской православной церкви. Как сообщает ИА REGNUM, об этом на своей странице в соцсети написал губернатор Игорь Бабушкин.

Здание принадлежало Министерству обороны РФ. С 1949 года там располагался военный комиссариат, который теперь передислоцируется в здание Каспийской флотилии.

Бабушкин рассказал, что встретился с митрополитом Никоном и обсудил планы по восстановлению монастыря.