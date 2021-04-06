Москва, 6 апреля, 2021, 17:13 — ИА Регнум. В РФ есть средства и возможности для реализации поставленной цели по снижению бедности до 6,5% населения к 2030 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM директор центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г. В. Плеханова Никита Эпштейн. Так он прокомментировал высказывание руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что этих целей можно достичь и к 2024 году, если реализовать предлагаемые Счетной палатой шаги. В их числе адресная поддержка и изменение способа расчета ее мер.

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«Выплаты семьям исходя из дефицита их доходов положительно повлияют на общество, но в краткосрочной, практически «минутной», перспективе, — сказал Эпштейн. — Местечковое «заклеивание дыр» в системе едва ли даст положительные результаты на дальней дистанции. Удачная на первый взгляд инициатива поддержать тех, кто находится в трудной материальной ситуации, чтобы дать им возможность передохнуть, может привести к успеху лишь в случае наличия реальных рабочих мест с оплатой, как минимум соизмеримой с расходами, необходимыми для поддержания жизни семьи. В противном случае это деньги [лишь] позволят недолго продержаться на плаву людям и семьям, находящимся в трудной экономической ситуации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России для преодоления дефицита доходов малоимущих понадобится не меньше 700 млрд рублей.