Санкт-Петербург, , 17:16 — REGNUM В Санкт-Петербург поступила еще одна крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», состоящая из 29,7 тыс. доз. В ближайшее время ее начнут доставлять в прививочные пункты города. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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Там отметили, что препарат расфасован по одной дозе в ампуле, что существенно ускоряет процесс вакцинации. Сейчас новая партия находится на Центральной фармацевтической базе Петербурга.

«Пандемия никуда не ушла. Самая надежная защита от коронавирусной инфекции — это социальная дистанция, средства индивидуальной защиты, но в первую очередь — прививка. Призываю всех петербуржцев пройти вакцинацию. Только вместе мы сможем выработать коллективный иммунитет и противостоять вирусу», — прокомментировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, это уже вторая крупная поставка вакцины с начала апреля: 3 апреля в город на Неве было поставлено 44,4 тыс. доз препарата «Спутник V». По данным регионального оперативного штаба на 5 апреля, за весь период в Петербурге вакцинировано 406 838 человек. Из них 296 742 полностью завершили цикл вакцинации. Всего в планах у Смольного привить 1,2 млн горожан, хотя Минздрав РФ требует привить в Петербурге не мене 2,6 млн человек для обеспечения коллективного иммунитета.

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