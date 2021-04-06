Москва, , 17:12 — REGNUM В Москве 14-летний подросток бросил страйкбольную гранату в раздевалке учебного заведения, в результате чего пострадал 11-летний мальчик. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Происшествие случилось 5 апреля в одном из учебных заведений столицы. По данным следствия, подросток пронёс на территорию светошумовое устройство для игры в страйкбол и в помещении раздевалки кинул его в металлический шкаф. В результате выходки пострадал 11-летний мальчик, его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»), проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который попросил у инспектора ГИБДД вызвать ему карету скорой помощи, а затем бросил в сторону наряда полиции предметы, похожие на гранаты для игры в страйкбол.

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