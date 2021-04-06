Кишинёв, , 17:17 — REGNUM Похитители могли вывезти украинского судью Николая Чауса из Молдавии в машине посольства Украины. Об этом заявил 6 апреля глава МВД Молдавии Павел Войку на встрече с исполняющим обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоем.

Войку прокомментировал опубликованную в СМИ информацию о том, как именно похищенного судью могли вывезти с территории Молдавии.

По его словам, такая версия рассматривается. Подобное могло произойти, поскольку автомобили дипломатических представительств обладают иммунитетом, и их не могут обыскивать на границе.

Чиновник также рассказал, что молдавские правоохранители установили круг лиц, причастных к похищению, а также нашли три автомобиля, задействованных похитителями.

Напомним, ранее появилась информация, что Чауса вывезли на территорию Украины в автомобиле Toyota RAV 4, принадлежащем посольству Украины в Кишинёве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии был задержан один из вероятных похитителей судьи Чауса.

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