Челябинск, , 17:08 — REGNUM В Челябинске из желудка 12-летней девочки хирурги извлекли почти килограмм волос. Операцию провели в Челябинской областной детской клинической больнице, сообщает пресс-служба учреждения.

У школьницы синдром Рапунцель. При этом заболевании, которое чаще отмечается у девочек, человек имеет привычку глотать и жевать кончики волос. Это обусловлено нарушениями эмоционального характера.

Комок волос занимал у девочки почти весь объём желудка ребёнка, от пищевода и до двенадцатиперстной кишки, отмечает хирург Борис Хамисович. Школьница вовремя оказалась на операционном столе. Полостная операция прошла успешно.