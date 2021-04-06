Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Причиной взрыва очередного прототипа пилотируемого космического корабля Starship стала утечка метана, сообщил 6 апреля основатель компании-разработчика SpaceX Илон Маск.

На своей странице в Twitter он заявил, что разрабатываемый для полетов на Луну и Марс корабль Starship взорвался из-за небольшой утечки метана.

«Произошла небольшая утечка CH4, вызвавшая возгорание двигателя номер два и обугливание части бортовой электроники. Исправим это до воскресенья», — написал Маск.

Как сообщало, тестовый запуск прототипа корабля SN11 был осуществлен 30 марта с полигона компании на юго-востоке штата Техас.

Аппарат взорвался на высоте около одного километра за минуту до запланированного приземления.

Напомним, предыдущий прототип SN10 взорвался через семь минут после успешной посадки.

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