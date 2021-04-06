Астрахань, , 17:06 — REGNUM Астраханская область вошла в число регионов РФ с самыми высоки темпами всеобщей вакцинации от коронавируса. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявила первый заместитель регионального министра здравоохранения Ольга Агафонова.

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Благодаря массовой вакцинации в регионе наметился спад заболеваемости. Прививки сделали 13,7% граждан, которые могут пройти вакцинацию. Это выше среднероссийского показателя.

Всего для создания коллективного иммунитета в Астраханской области необходимо привить более 380 тысяч человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Астраханскую область всего поступило 61 тыс. 542 дозы двухкомпонентной вакцины «Спутник-V». Партия из трех тысяч доз была доставлена накануне. В регионе привиты более 50 тысяч человек, оба компонента вакцины уже получили более 33 тысяч человек.

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