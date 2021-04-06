Москва, , 17:04 — REGNUM Важнейшая задача для правительства РФ — не только добиться устойчивого восстановительного экономического роста, но и обеспечить его качество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль, рассуждая о том, какой должна стать экономика РФ после пандемии.

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«Важнейшая задача для правительства — не только добиться устойчивого восстановительного экономического роста, но и обеспечить его качество. А качество экономического роста заключается в реализации новых цифровых и «зелёных» технологий, — сказала Скрыль. — По прогнозам многих аналитиков, эра нефтяных ресурсов скоро закончится, и любой экономике необходимо будет перестраиваться на альтернативные источники энергии. Лидирующие позиции займут те страны, которые уже имеют опыт создания и внедрения таких технологий».

Как пояснила Скрыль, коронакризис показал важность наличия работающей цифровой инфраструктуры для таких важнейших отраслей экономики, как здравоохранение.

«Правительству нужно расширять инвестиции в промышленный сектор экономики, инфраструктуру, усилить реализацию национальных проектов, — сказала Скрыль. — Основой переустройства экономической модели будут служить не только технологические инновации, но и квалифицированные кадры».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что тематика «зеленой» экономики и ответственного бизнеса в России не находит должной поддержки в органах власти.

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