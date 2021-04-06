Москва, , 17:03 — REGNUM Динамика цен на строительные ресурсы в России может помешать осуществлению национальных проектов. Об этом 6 апреля заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе встречи с депутатами комитета Госдумы по собственности в рамках подготовки к отчету правительства.

«По мониторингу строительства и строительных ресурсов в Российской Федерации есть определённые вопросы: по стоимости металла и по ряду других ресурсов, которые требуют нахождения механизмов», — заявил Файзуллин.

«Я не говорю сдерживания, но рыночных механизмов, которые позволят выполнить все нам национальные проекты, которые необходимы», — указал он.