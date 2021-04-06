Москва, 6 апреля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. На российского производителя падение спроса на говядину никак не повлияет, так как РФ по-прежнему импортирует почти 40% говядины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коровы

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«Наоборот, мы можем получить дополнительный спрос на продукцию местного производителя, так как производить на своей территории даже в нынешних реалиях все же дешевле, чем покупать за доллары или евро, — сказал Ермоленко. — Мы можем получить и более массовую стимуляцию данного производства, но только при организации комплексной помощи от государства: налоговых преференций, снижения стоимости аренды земли, а так же сдерживание тарифов ЖКХ».

Все это, как полагает Ермоленко, в конечном счете даст и дополнительные налоги, и новые рабочие места.

«Если же отвечать на вопрос о том, на что переходят граждане РФ, отказавшиеся от потребления говядины, то могу дать такой прогноз: в 70% это курица, в 25% — свинина, в 5% — отказ от мяса», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермоленко заявил, что падение спроса на говядину будет временным.