Москва, 6 апреля, 2021, 17:02 — ИА Регнум. О визите российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пакистан 6−7 апреля сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Naveedsharif Исламабад

Уточняется, что глава МИД РФ в ходе рабочего визита встретится со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши. Кроме того, планируются переговоры Лаврова с высшим политическим и военным руководством Пакистана.

В ходе встреч российская и пакистанская стороны обсудят вопросы «перспектив развития двусторонних отношений с акцентом на сотрудничество в торгово-экономической и контртеррористической областях». Будут обсуждаться и геополитические темы.