Москва, 7 апреля, 2021, 07:26 — ИА Регнум. За семь лет, прошедших со дня воссоединения Крыма с Россией, все еще не произошло достаточного осмысления ни самого этого события, ни того, что оно требует от граждан России. Почему России и ее гражданам придется осознать величие события присоединения Крыма, рассказывает автор ИА REGNUMПлатон Беседин.

Марина Каширская ИА REGNUM Балаклава

Вернуться в Россию было для Крыма естественнее, чем пребывать в составе антироссийской Украины, поэтому само присоединение и прошло столь плавно и быстро. Во всяком случае это было одной из причин, которые обеспечили и радость от долгожданного возвращения, и целый букет надежд и ожиданий перемен к лучшему.

Они действительно были и продолжаются за прошедшие семь лет, но достаточно ли обращать внимание только на то, что изменилось к лучшему? Или под благостной картинкой масштабных строек и улучшений так и будут скрываться неприглядные действия мелких местных начальников, демонстрирующих самые постыдные ухватки хапуг и моральных деградантов. Понятно, что и надеялись люди в Крыму на лучшее, когда возвращали полуостров в Россию, и из-за каждого хапуги не стоит кричать «все пропало!». Но и молчать о проблемах, забалтывая их сплошными одами «перемен к лучшему», не стоит.

Читайте статью Платона Беседина «Окстись, Крым: полуостров в скандалах».