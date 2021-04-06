Курск, , 17:00 — REGNUM В Курской области в феврале 2021 года коронавирус стал причиной смерти 98 человек. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные привела Федеральная служба государственной статистики.

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В Росстате погибших с диагнозом COVID-19 делят на несколько групп. Данные о 98 погибших из первой категории включены в статистику федерального оперштаба по коронавирусу.

У 71 человека коронавирус не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.

COVID-19 был также диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания у 323 скончавшихся.

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