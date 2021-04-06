Канск, Красноярский край, , 16:59 — REGNUM В Красноярском крае по факту обрушения стены жилого дома в городе Канске возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

ЧП произошло 6 апреля. В Канске обрушилась часть стены 30-квартирного жилого дома. По данным ведомства, никто из жильцов не пострадал. Эвакуированы 42 человека, в том числе 18 детей. Решается вопрос об их временном размещении. На месте работает следственно-оперативная группа.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). По словам жильцов, несколько дней назад они сообщали в компетентные органы о начале разрушения стены. По предварительным данным, администрация муниципального образования планировала провести реконструкцию здания.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте происшествия в Канске также работают представители прокуратуры.

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