Козельск, Калужская область, 6 апреля, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Калужской области в суд направлено уголовное дело о мошенничестве 44-летнего предпринимателя из Козельска при реализации нацпроекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

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Установлено, что в апреле 2019 года в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Деревня Дешовки» Козельского района между администрацией сельского поселения и индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт по благоустройству детской площадки. Предприниматель, задумав похитить деньги по заключенному муниципальному контракту, умышленно не выполнил ряд работ, предусмотренных контрактом, на сумму более 160 тыс. рублей, составив акты выполненных работ по контракту в полном объеме. В итоге администрации сельского поселения был причинен материальный ущерб.

Предпринимателю грозит наказание до двух лет лишения свободы.