Бразилиа, , 17:03 — REGNUM Последние данные, распространенные представителями здравоохранения по всей Южной Америке указывают, что несколько стран столкнулись с резким ростом числа заражений и смертей из-за коронавирусной инфекции. Об этом 6 апреля сообщает BBC.

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Уругвай и Парагвай сообщили о рекордном количестве зафиксированных за день летальных исходов по причине COVID-19. При этом общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в Бразилии 13 млн.

Причиной нового пика считается выявленный в Бразилии штамм коронавируса.

Напомним, что данная мутация, как предполагают ученые, распространяется в два раза быстрее, чем первоначальный тип коронавируса SARS-CoV-2.