Москва, , 16:55 — REGNUM Главная причина того, что в РФ снизилось потребление говядины, это падение доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявила директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова.

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«Главное последствие пандемии с точки зрения продовольственного потребления — это, конечно, снижение уровня доходов населения, которое фиксируется и в среднем по стране и в некоторых группах населения. Это главная причина того, почему в стране снизилось потребление говядины, — сказала Серова. — Говядина — это продукт потребления богатых. Это всегда и везде. За исключением Советского Союза, где говядину субсидировали существенно выше, чем другие виды мяса. Поэтому говядину потребляли больше. Чем замещают потребление этого мяса? Те, у кого доходы повыше, замещают другими видами мяса, в основном свининой и птицей. А для более низкодоходных групп населения это картошечка и макароны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уровень спроса на говядину в России по итогам 2020 года снизился до 1,94 млн тонн.

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