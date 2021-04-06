Вашингтон, 6 апреля 2021, 16:54 — REGNUM Неизвестные злоумышленники устроили стрельбу в городе Фредерик американского штата Мэриленд, сообщает 6 апреля местная полиция на своей странице в Twitter.
На данный момент известно о трех погибших.
«В настоящий момент есть информация о двух жертвах, а также о погибшем подозреваемом», — указано в сообщении полиции штата.
При этом правоохранители рекомендовали местным жителям воздержаться от посещения городских районов Progress Drive и Opposumtown Pike.
Причины и подробности происшествия выясняются.
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