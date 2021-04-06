Лондон, , 16:53 — REGNUM УЕФА открыл дела в отношении игрока «Рейнджерс» (Шотландия) Глена Камара и защитника «Славии» (Прага) Ондржея Куделы по итогам инцидентов в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между их клубами. Об этом 6 апреля сообщается на сайте УЕФА.

Против Куделы дело открыто по возможному нарушении ст. 14 дисциплинарного регламента УЕФА «Расизм и др. действия, поступки или проявления дискриминационного характера» или ст. 15 «Неправомерные действия игроков и должностных лиц». Против Камара дело открыто за возможное нарушение ст. 15.

Встреча 18 марта в Глазго завершилась — 2:0 в пользу гостей, которые вышли в ¼ финала. В ходе матча тяжелую травму получил голкипер «Славии"Ондржей Коларж, которому нанес удар игрок «Рейнджерс» Кемар Руф. Также произошла стычка между финским темнокожим игроком хозяев Камара и Куделой. По данным шотландского клуба, Кудела оскорбил Камара на почве расизма.