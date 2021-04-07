Иерусалим, , 12:37 — REGNUM Инфляция в 2021 году в Израиле пойдет в рост, тем самым переломив тренд последних семи лет. В свою очередь вырастут цены, сообщает Банк Израиля в прогнозе, опубликованном 6 апреля.

По оценкам Банка, инфляция достигнет 1−2% к концу года и далее будет продолжать расти. В стране на фоне продвижений в борьбе с коронавирусом растет потребление, при этом состояние международного рынка также влияет на уровень цен. На международном рынке отмечен рост транспортных тарифов, цен на полипропилен, сталь, алюминий, рыбу и растительные масла, причем последние подорожали очень сильно — на 59%.

Подорожали в стране и строительные материалы, что, как ожидается, скажется на ценах на недвижимость: они поднимутся на 3−5%.

В 2014 году в Израиле инфляция упала до отрицательных значений (-0,2%), в 2019-м составляла 0,6%, в 2020-м равнялась — 0,7%.