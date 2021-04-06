Москва, , 16:52 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) повысил свой прогноз по росту ВВП России в 2021 году с прежних 3% до 3,8%. Об этом говорится в опубликованном 6 апреля докладе фонда.

Прогноз роста российской экономики в 2022 году, напротив, понижен — с 3,9% до 3,8%.

МВФ также прогнозирует, что инфляция в России по итогам 2021 года составит 4,5%, а в 2022 году — замедлится до 3,4%.

Безработица в России в 2021 году, по оценке фонда, составит 5,4%, в 2022 году — понизится до 5%.

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