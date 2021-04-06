6 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Представители одесской епархии Украинской православной церкви сообщили, что половина умерших, над которыми священникам приходится совершать таинство отпевания, это люди, умершие от последствий перенесенной болезни, вызванной коронавирусом. Представители православной церкви призвали жителей региона соблюдать противоэпидемиологические меры.

Оксана Переможенко, , 20:20 — REGNUM В пресс-службе Одесской епархии канонической Украинской православной церкви (Московский патриархат) сообщили, что половина всех умерших, которых приходится ежедневно отпевать духовенству епархии, — это люди, умершие от осложнений COVID-19. Об этом говорится в сюжете, который был опубликован 5 апреля представителями епархии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы пришли специально на кладбище, чтоб вам показать масштабы Западного кладбища, которое просто поразит вас… Меня поразило, потому что я совсем недавно здесь был. Я не знал, что оно так выросло! И самое ужасное, что мы с полной уверенностью заявляем, что половина отпеваний в день нашим духовенством, — это ковидные. Это люди, которые умерли реально от ковида», — рассказал пресс-секретарь епархии Андрей Пальчук в сюжете, опубликованном на страничке епархии в социальной сети Facebook.

«Ситуация такая, что в больницах нет мест вообще», — продолжил он, добавив, что многие больницы города были перепрофилированы для приема пациентов с COVID-19.

Призыв представителя епархии соблюдать все меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также информация о ситуации в регионе, вызвали отклик читателей. Многие согласились со словами представителя церкви.

У врача. Одесса Omr.gov.ua

«Рассадником вируса являлись маршрутки. Были битком набиты, половина пассажиров без масок. Люди не понимают, что являются разносчиками вируса. Уговоры не помогут. Нужны рейды проверяющих и штрафы 50−100 гр. Собранные средства направлять в больницы», — предложила Lana Polischyk.

«Может, хоть кто-то начнет шевелить мозгами что шутки закончились!» — поблагодарила за сюжет Eugenia S.

«Все правильно. Но до сих пор «продвинутые» христиане не верят в вирус и в храмах снимают маски», — отметил пользователь Fishki Fishki.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Украины, за последние сутки максимальное число выявленных случаев инфицирования коронавирусом было зарегистрировано в Одесской области.