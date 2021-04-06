Москва, , 16:49 — REGNUM Сокращение доли иностранцев в облигациях федерального займа может служить гарантией от резкой девальвации рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, комментируя соответствующую новость.

«Снижение доли иностранцев в ОФЗ связано не столько с их уходом с долгового рынка, сколько отражает нежелание новых приходить на этот рынок, — сказал Ордов. — За 2020 год мы выпустили более 4 трлн рублей госдолга, который в основном был выкуплен российскими резидентами. Сейчас требуемая доходность начинает расти, что может привлечь новых иностранных спекулянтов, но станет тяжелым бременем для будущих периодов. Свою роль в этом процессе играют спекуляции на санкционных перспективах запрещения покупки российских долговых инструментов иностранным инвесторам. Это при небольших ставках доходности не покрывает потенциальные риски».

В целом, как полагает Ордов, сокращение доли иностранцев в ОФЗ может служить гарантией от резкой девальвации рубля, которая обычно сопровождает панический выход нерезидентов из долговых инструментов в национальной валюте.

«Пока планы Минфина по привлечению дополнительного долга в 2021 году реализуются успешно. Эти деньги заложены в бюджет в качестве источника финансирования его дефицита. В худшем случае сокращение доли иностранных инвесторов приведет к росту доходности государственных долговых инструментов», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, капиталы покидают рынки с формирующимися экономиками, к которым относится и российский.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснил, почему иностранцы уходят из российских ОФЗ