Пермь, , 16:46 — REGNUM В Перми вынесен приговор по резонансному делу о смертельном ДТП с участием рейсового автобуса. Перевозчик признан виновным по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлекшие по неосторожности смерть двух лиц»), и части 1 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что днем 17 августа 2019 года неисправный пассажирский автобус марки НЕФАЗ, следующий по маршруту № 53, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную стену здания. На месте аварии погибла 63-летняя пассажирка, еще 56 пассажиров автобуса получили травмы. Впоследствии в больнице скончалась 59-летняя пассажирка.

Орджоникидзевский суд Перми назначил перевозчику шесть лет и два месяца лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, предприниматель лишён права заниматься деятельностью, связанной с осуществление регулярных перевозок пассажиров в городском и пригородном сообщении в течение двух лет. Мужчина взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

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