Киев, , 16:46 — REGNUM Двое участников карательной операции Киева погибли в Донбассе 6 апреля, сообщает пресс-служба украинской группировки «Восток».

По утверждению украинского командования, один стал жертвой минометного обстрела в районе населенного пункта Невельское, а другой погиб в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве возле населенного пункта Степное.

Напомним, официальный Киев регулярно обвиняет ДНР и ЛНР в «нарушениях перемирия».

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне участившихся артобстрелов Донбасса украинские диверсионно-разведывательные группы пытаются делать проходы в минных полях. При этом украинские нацисты подрываются как на своих минах, так и на минных заграждениях Народной милиции ДНР и ЛНР.

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