Иерусалим, , 16:46 — REGNUM К утру 6 апреля в Израиле подтверждены 375 новых заражений коронавирусом за 24 часа, согласно обнародованным минздравом данным.

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Проведено 55 508 тестов за сутки, положительными оказались 0,7%.

С начала пандемии в стране выявлено 834 822 зараженных. Сейчас 490 ковид-пациентов лечатся в больницах, из них в тяжелом состоянии 319, 195 — в критическом, 175 подключены к аппаратам ИВЛ. 10 человек умерли за сутки.