Курск, , 16:45 — REGNUM В Омске в мошенничестве в особо крупном размере обвиняют экс-директора АО «Логическая компания «Зерно Сибири», экс-директора ООО «Дары Сибири», директора ООО «Глобал-С» и депутата Курской областной думы. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК РФ по Омской области.

По версии следствия, в 2019—2020 году обвиняемые более 98,9 млн рублей, принадлежащих АО «Логическая компания «Зерно Сибири».

Троим фигурантам уголовного дела определены меры пресечения, четвертый — депутат Курской облдумы — объявлен в федеральный розыск.

Предположительно, разыскиваемый депутат — Александр Четвериков, который некоторое время возглавлял логистическую компанию «Зерно Сибири». Четвериков — единственный представитель «Справедливой России» в курском областном парламенте. Он также возглавляет региональное отделение партии в Курской области.