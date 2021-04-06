Киев, , 16:45 — REGNUM Белоруссия не годится как площадка для переговоров по Донбассу, в том числе потому, что она «находится под влиянием России», заявил глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук 6 апреля в эфире «Украина 24».

Леонид Кравчук President.gov.ua

Он заявил, что в Белоруссии ведётся борьба властей с оппозицией и при этом власти используют против оппозиции «непредусмотренные методы и репрессии». Кроме того, Минск находится якобы под влиянием Москвы.

Добавив, что в Белоруссии «проходят российские военные манёвры», так что Минск «не может быть площадкой для решения такого вопроса как борьба за мир или достижение мира и преодоление конфликта» в Донбассе.

По его словам, нужно переносить переговоры Контактной группы в «нейтральную страну», например, в какую-то «авторитетную» страну в Европе.

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