Волгоград, , 16:45 — REGNUM В рамках капремонта трассы Р-22 «Каспий» в 201 году будет расширена проезжая часть до четырёх полос во Фроловском районе Волгоградской области. Пропускная способность участка увеличится более чем в три раза, сообщили ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе администрации региона.

Работы пройдут с 824-го по 838-й км трассы. Дорожники расширят проезжую часть, заменят существующее покрытие из цементобетона на трёхслойный асфальтобетон, обустроят трассу в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения. В результате способность участка увеличится с 2,5 до восьми тысяч автомобилей в час. Полностью работы завершат в 2023 году.

В общей сложности в 2021 году в Волгоградской области предстоит отремонтировать и построить свыше 600 км автодорог, в том числе на 100 км трасс федерального подчинения.