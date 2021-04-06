Киев, 6 апреля 2021, 16:48 — REGNUM В Верховной раде Украины разрабатывается новый законопроект, призванный заменить устаревший закон о государственной тайне Украины. Об этом заявил депутат от фракции «Слуга народа» Фёдор Вениславский 6 апреля в интервью изданию «Обозреватель».
По его словам, новый законопроект «О безопасности классифицированной информации» призван создать систему хранения секретной информации наподобие той, что используется в странах НАТО.
Он отметил, что будет упрощена процедура рассекречивания информации, а также система допуска к секретной информации.
Вениславский сообщил, что разрабатываются меры, ограничивающие допуск к гостайне для «пророссийских» депутатов Верховной рады.
Ситуацию должна исправить более жёсткая процедура допуска депутатов и возможность проверки, добавил Вениславский.
Напомним, с 2014 года власти Украины бездоказательно обвиняют Россию в развязывании войны в Донбассе, называя её «страной-агрессором». Отметим, что РФ не является стороной этого конфликта, а только помогает Украине его остановить.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пообещала довести до конца все уголовные дела, в которых фигурирует депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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