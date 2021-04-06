Киев, , 16:48 — REGNUM В Верховной раде Украины разрабатывается новый законопроект, призванный заменить устаревший закон о государственной тайне Украины. Об этом заявил депутат от фракции «Слуга народа» Фёдор Вениславский 6 апреля в интервью изданию «Обозреватель».

По его словам, новый законопроект «О безопасности классифицированной информации» призван создать систему хранения секретной информации наподобие той, что используется в странах НАТО.

«Мы пересматриваем критерии, которые позволяют… отнести ту или иную информацию к государственной тайне. Процессы будут такие, что значительная часть информации, которая составляет государственную тайну, будет отнесена к информации меньшего уровня правовой защиты», — рассказал депутат.

Он отметил, что будет упрощена процедура рассекречивания информации, а также система допуска к секретной информации.

Вениславский сообщил, что разрабатываются меры, ограничивающие допуск к гостайне для «пророссийских» депутатов Верховной рады.

«Сейчас все народные депутаты имеют право на допуск к гостайне, только нужно его оформить путём подписания соответствующих документов. Но нардепы не проходят никакой проверки. И даже депутаты, которые симпатизируют в данное конкретное время «стране-агрессору», Российской Федерации, они, лишь формально подписав обязательство о неразглашении, получают допуск», — посетовал он.

Ситуацию должна исправить более жёсткая процедура допуска депутатов и возможность проверки, добавил Вениславский.

Напомним, с 2014 года власти Украины бездоказательно обвиняют Россию в развязывании войны в Донбассе, называя её «страной-агрессором». Отметим, что РФ не является стороной этого конфликта, а только помогает Украине его остановить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пообещала довести до конца все уголовные дела, в которых фигурирует депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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