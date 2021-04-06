Мадрид, , 16:43 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Кадис» Хуан Кала намерен подать в суд на защитника «Валенсии» Муктара Дьякаби за обвинения в расизме.

Хуан Кала Gabriel Corbacho

Инцидент между спортсменами произошел в матче 29 тура чемпионата Испании. Дьякаби обвинил Калу в расистском оскорблении — в итоге защитник «Валенсии» и его одноклубники покинули поле. Встреча возобновилась через 25 минут, но Дьякаби в игру не вернулся.

«Я подам в суд на всех, кто пытался играть с моей честью. … В каждой команде есть пять-шесть игроков с другим цветом кожи. Я поддерживаю борьбу с расизмом, но для меня нет расизма в испанском футболе», — цитирует Калу El Chiringuito TV.

«Но я спокоен, т.к. невиновен в том, в чем меня обвиняют», — отметил защитник.