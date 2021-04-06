Калуга, , 17:35 — REGNUM Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой в связи поступившей информацией о нарушении лесного законодательства в Думиничском районе проведена проверка. По её результатам возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений, сообщили 6 апреля корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Вырубка леса

Установлено, что в Высокском участковом лесничестве государственного казённого учреждения «Думиничское лесничество» на участке лесного фонда, относящегося к защитным лесам, осуществлена незаконная рубка лесных насаждений. В результате лесному фонду причинён ущерб на сумму более 900 тыс рублей.

Совершение незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

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