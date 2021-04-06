Калуга, 6 апреля, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой, в связи с поступившей информацией о нарушении лесного законодательства, в Думиничском районе проведена проверка. По её результатам возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений, сообщили 6 апреля корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Вырубка леса

Установлено, что в Высокском участковом лесничестве государственного казённого учреждения «Думиничское лесничество» на участке лесного фонда, относящегося к защитным лесам, осуществлена незаконная рубка лесных насаждений. В результате лесному фонду причинён ущерб на сумму более 900 тыс. рублей.

Совершение незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до семи лет.