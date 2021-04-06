Дижон, Франция, , 16:42 — REGNUM На территории Франции будут мобилизованы по меньшей мере четыре объекта для производства вакцин от COVID-19. Первая площадка, управляемая производителем и разработчиком лекарств Delpharm, будет введена в эксплуатацию в городе Сен-Реми-сюр-Авре в Ээр-и-Луаре 7 апреля. Об этом 5 апреля сообщает Ouest-France.

«Франция вот-вот перейдет на массовое производство вакцины», — рассказал в интервью Тьерри Бретон, европейский комиссар, отвечающий за массовую вакцинацию. — «Это настоящий прорыв».

По его словам, цель состоит в том, чтобы к концу года сделать Европу «крупнейшим в мире континентом по производству вакцин, причем этот показатель может достичь З миллиардов доз в год по сравнению с 2 миллиардами в Соединенных Штатах».

Для участия в производстве будут мобилизованы по меньшей мере четыре французских объекта, один из которых, CordenPharma, расположенный в Шенове, недалеко от Дижона, уже в течение нескольких месяцев участвует в производстве вакцин Moderna. Второй объект откроется 7 апреля.

Тьерри Бретон предоставил информацию о каждом объекте, рассказав, что на каждом объекте будет проходить только часть производственного процесса.

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