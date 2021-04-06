Киев, , 16:39 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в очередной раз анонсировал введение накопительной пенсионной системы в этом году.

Об этом глава украинского правительства сообщил сегодня, 6 апреля.

Шмыгаль отметил, что пенсионная реформа необходима для роста пенсионных выплат в 2−3 раза по сравнению с нынешним уровнем. Пока же на Украине завершилась очередная индексация пенсий, которая коснулась почти 8 млн украинцев, а повышение в среднем составляло 300 грн (около 11 долларов).

«Пенсионная реформа займет не один год, но ее нельзя откладывать дальше… Сейчас кабинет министров работает с экспертами и народными депутатами, чтобы учесть все детали сформировать лучшую модель запуска накопительной пенсионной системы», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне были опубликованы данные о том, что дефицит Пенсионного фонда Украины в январе-марте 2021 года составил 7,5 млрд грн (порядка $270 млн). При этом эксперты считают, что реальный дефицит фонда выше в два раза, и заявляют, что проблемы начались из-за ускоренной индексации пенсий, которая по решению правительства произошла 1 марта, хотя изначально планировалась только на лето.

Осенью прошлого года Шмыгаль заявил, что на Украине уже через 15 лет вообще не будет ресурса для выплаты пенсий, если сейчас не изменить всю систему.