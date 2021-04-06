Минск, , 16:35 — REGNUM Официальный Минск намерен дать «адекватный ответ» на деструктивные действия извне, желая при этом наладить отношения с Польшей. Об этом 6 апреля после совещания у Александра Лукашенко заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

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Глава МИД Белоруссии уверен, что эскалация конфликта между Минском и Варшавой лежит на польской стороне. «Несмотря на наши запросы, связанные с деструктивной деятельностью ряда лиц, находящихся на территории Польши и некоторых прибалтийских стран, мы не получали такого же конструктивного ответа от наших партнеров, — сказал Макей. — Поэтому мы были вынуждены пойти на некоторые резкие шаги, связанные с высылкой дипломатов из Бреста и Гродно».

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«Я не могу вообще воспринять, как можно проводить в школе мероприятия, связанные с героизацией «проклятых солдат», это мероприятия, которые идут вразрез с нашим законодательством. Может, у них они считаются героями, но у нас они считаются преступниками и должны нести соответствующее наказание. Поэтому уголовные дела, которые заведены против отдельных граждан Белоруссии, имеют конкретные причины, и есть конкретные доказательства их правонарушений и преступлений. То, что наши партнеры пытаются представить в некоторых международных организациях, на внешнем контуре как притеснение польского меньшинства в Белоруссии, абсолютно не соответствует действительности», — сказал глава МИД Белоруссии.

По его мнению, официальный Минск полностью соблюдает все свои международные обязательства. Как сообщает госинформагентство БелТА, Макей также «подчеркнул заинтересованность белорусской стороны в развитии конструктивных отношений с Польшей».

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