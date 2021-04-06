Луганск, , 16:33 — REGNUM Районы пяти населённых пунктов в ЛНР были обстреляны украинскими боевиками за сутки 5 апреля, сообщает 6 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ ведёт обстрел Mil.gov.ua

ВСУ шесть раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Украинские боевики обстреляли районы Золотого-5, сёл Лозовое, Желобок и Калиново и посёлка Молодёжное.

Боевики вели обстрелы из станковых противотанковых гранатомётов (СПГ-9), автоматических станковых гранатомётов (АГС-17), ручных противотанковых гранатомётов (РПГ-7). Также ВСУ стреляли по районам ЛНР из стрелкового оружия, включая крупнокалиберное.

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