Луганск, 6 апреля, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Районы пяти населённых пунктов в ЛНР были обстреляны украинскими боевиками за сутки 5 апреля, сообщает 6 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

ВСУ шесть раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Украинские боевики обстреляли районы Золотого-5, сёл Лозовое, Желобок и Калиново и посёлка Молодёжное.

Боевики вели обстрелы из станковых противотанковых гранатомётов (СПГ-9), автоматических станковых гранатомётов (АГС-17), ручных противотанковых гранатомётов (РПГ-7). Также ВСУ стреляли по районам ЛНР из стрелкового оружия, включая крупнокалиберное.