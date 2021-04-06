Киев, 6 апреля, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Не менее трех военно-транспортных самолетов ВВС США прилетали на Украину в первых числах апреля, свидетельствуют данные авиамониторинговых интернет-ресурсов.

U.S. Air Force Военно-транспортный самолёт C-130E Hercules

По информации ряда специализированных авиационных сайтов, в Киев с военной базы США Раммштайн, расположенной в Германии, совершили несколько рейсов военно-транспортные C-130 Hercules и C-17 Globemaster III.

Кроме того, удалось зафиксировать один рейс C-17 Globemaster III совершившего трансатлантический перелет из США во Львов.

В тот же период британский транспортный самолет Bae 146−200 прилетал в Киев из польского города Познань, где расположен штаб 5-го корпуса Армии США.

Напомним, такая активизация военно-транспортной авиации США и их сателлитов наблюдается на фоне роста напряженности и числа украинских обстрелов в Донбассе.