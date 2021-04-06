Санкт-Петербург, 6 апреля, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Собственная столица для Ленинградской области — это не только вопрос переезда чиновников, а в первую очередь, повышение статуса всего региона, который до этого времени не имел своего административного центра. Так прокомментировал 6 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко официальное вступление в силу решения о присвоении городу Гатчина статуса главного города Ленобласти.

Вадим Разумов Гатчина

По словам Александра Дрозденко, появление официальной столицы региона повысит статус всей Ленинградской области, даст возможность уделить особое внимание городу Гатчина, развитию туризма, транспорта, культуры и спорта.

«Сегодня есть договоренность с РЖД о запуске в Гатчину скоростного электропоезда. Дополнительно будем прорабатывать возможность стыковки расписаний существующих маршрутов и дополнительных поездов, а также — возможность прямого железнодорожного сообщения городов Ленобласти с Гатчиной», — пояснил Дрозденко.

Напомним, 5 апреля 2021 года Гатчина стала официальной столицей Ленобласти. Переезд органов власти Ленобласти из Петербурга в Гатчину будет носить плановый и постепенный характер и растянется на несколько лет.