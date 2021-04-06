Киев, 6 апреля, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины готовит специальное решение для вступление страны в НАТО, заявила на конференции 6 апреля вице-премьер украинского правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Чиновник уточнила, что это «специальное решение» связано с определением ключевых мер, необходимых для усиления евроатлантических стремлений Украины и усиления внутренней работы в этом направлении. В частности, известно, что одним из элементов решения будет формирование национальной системы перехода на стандарты НАТО для всех силовых структур — армии, МВД, СБУ и т.д.

Стефанишина не сказала, когда документ будет готов и утвержден.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент УкраиныВладимир Зеленский провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которых заявил, что война в Донбассе закончится, если Украина вступит в НАТО. Сегодня же представитель Альянса заявил, что Киев должен провести глубокие и систематические реформы, прежде чем Украина сможет претендовать на вступление в НАТО.