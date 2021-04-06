Вашингтон, , 16:44 — REGNUM Глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери подтвердил, что вакцина AstraZeneca от коронавируса может явиться причиной тромбоза. Об этом 6 апреля сообщает CNN.

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«Основываясь на последних исследованиях можно сказать, что между появлением тромбоза и вакциной AstraZeneca существует связь», — заявил Квалери отметив, что пока неизвестно, какой из компонентов вакцины провоцирует свертывание крови у пациентов.

Отмечается, что женские группы молодого возраста больше других оказались подвластны побочному эффекту вакцины.

Специалисты ЕМА еще не ввели ограничения на использование препарата AstraZeneca, но теперь, отметил специалист, такая возможность будет рассмотрена.

Напомним, что ранее в ЕМА сообщили, что нет медицинских данных, доказывающих необходимость ограничений на использование вакцины AstraZeneca для разных возрастных групп.