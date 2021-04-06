Москва, , 16:29 — REGNUM В России и в других странах не зафиксированы случаи передачи коронавируса от животных к человеку. Об этом журналистам заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«В России, как и в других странах, пока не установлены случаи передачи SARS-CoV2 от животных к человеку — без учета дискуссии по поводу происхождения SARS-CoV2 в Китае», — сказала Пшеничная.

При этом она отметила, что случаи передачи вируса от человека к животному — например, в зоопарках и на фермах — были зафиксированы: так, в Санкт-Петербурге отмечен случай передачи коронавируса к кошке от хозяина.