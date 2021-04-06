Познань, Польша, , 16:29 — REGNUM Летом текущего года в польской Познани появится музей шифровальных машин «Энигма». Об этом сообщил мэр города Яцек Яшковяк в интервью Dzieje.pl.

«Новый музей будет стоять на трех основах. Он расскажет об истории шифров, об историях взлома кодов «Энигма» выпускниками Познаньского университета и о революции информационных технологий, которая продолжается и по сей день», — сообщил Яшковяк.

По его словам, создатели музея должны будут привезти в город оригинальную шифровальную машину известной немецкой марки «Энигма».

»Музей будет современным и интерактивным. В нем будет много мультимедийного материала, виртуальные экскурсоводы», — сообщил мэр.