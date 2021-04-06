Нижний Новгород, , 16:28 — REGNUM Компания «Строй-П» жалуется на то, что ей недоплатили свыше 100 млн рублей за строительство корпуса госпиталя для заболевших коронавирусом на базе инфекционной больницы в Нижнем Новгороде, передают местные СМИ.

Палата в медицинском центре Минобороны в Нижегородской области Government-nnov.ru

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Подрядчик в обращении к властям Нижегородской области грозится демонтировать часть недавно возведенного здания медучреждения, если ему не выплатят обещанные деньги.

«Может, разобрать 17 тысяч квадратных метров перегородок из сэндвич-панелей, не учтенных в смете? Или забрать все душевые поддоны, которые не предусмотрены проектом?» — задается вопросом представитель строительной фирмы, пытаясь привлечь к проблеме внимание чиновников.

Сотрудники фирмы-подрядчика возмущены тем, что из-за недоплаты компания оказалась на грани банкротства, а они остаются без зарплаты и рискуют лишиться работы.

Правительство Нижегородской области утверждает, что, «по представленной застройщиком информации, все работы в рамках заключенных контрактов оплачены подрядчику».

Также власти региона поручили заказчику строительства решить спор по претензиям строительной фирмы в судебном порядке.