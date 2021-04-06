Воронеж, , 16:26 — REGNUM Мэр Воронежа Вадим Кстенин сделал прививку от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе администрации города.

Вадим Кстенин делает прививку от коронавируса Voronezh-city.ru

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Перед прививкой глава города прошёл осмотр у врача — опрос по анамнезу, измерение температуры, давления, уровня кислорода в крови. Затем, после инструктажа медсестры, ему был сделан укол вакциной «Спутник-V».

»Я себя как хорошо чувствовал с утра, так и продолжаю себя хорошо чувствовать, ощущений никаких, стандартная обычная прививка», — сказал Кстенин.

«Я считаю, что массовая вакцинация — это единственное, что может нас уберечь от того, что мы пережили все вместе. Мы сплотились, и мы это все преодолели. Но теперь у нас есть вакцина, которая дает нам возможность уберечься от повторения, поэтому я призываю всех, у кого нет противопоказаний, проходить вакцинацию», — говорит Вадим Кстенин.

На 5 апреля в Воронежской области от коронавируса привились уже 147 тыс. человек, в том числе 106 тыс. получили оба компонента вакцины. Пункты вакцинации в Воронеже действуют в 14 поликлиниках города Воронежа, двух областных больницах, пяти ведомственных и трёх частных медорганизациях.