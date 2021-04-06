Варшава, , 16:26 — REGNUM 10 апреля в Варшаве пройдут памятные мероприятия по случаю 11-й годовщины Смоленской катастрофы. Из-за пандемии их проведут в строгом санитарном режиме. Об этом сообщил журналистам Polskie Radio глава Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

«После утреннего богослужения будут возложены цветы к могилам жертв, погибших в катастрофе. Вечером же в районе Старого города уже традиционно, как и каждый год, состоится месса за жертв трагичной катастрофы», — сообщил Дворчик, добавив, что в текущем году на мероприятии будут действовать масочный режим и обязательное соблюдение дистанции между людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля 2010 года экипаж президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение недалеко от Смоленска. Помимо президента тогда погибли: Владислав Стасяк — руководитель Канцелярии президента Польши, Анджей Кремер — заместитель министра иностранных дел, Томаш Мерта — заместитель министра культуры, Славомир Скшипек — глава Национального банка Польши. Также погибли и представители руководства Вооруженных сил, парламента, а также религиозные и общественные деятели.